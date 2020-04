CHIVASSO. Baristi e ristoratori uniti in un flash mob di protesta.

Le forze dell’ordine sono passate di fronte alle vetrine delle loro attività. Hanno controllato che venissero mantenute le distanze, che ci fosse una persona sola, che non esercitassero la professione… E se ne sono andate.

Hanno mostrato un profondo rispetto per la protesta che ieri sera è andata in scena anche nella nostra città.

A Chivasso una ventina tra baristi e operatori nel settore della ristorazione martedì 28 aprile, all’ora di cena, hanno alzato le saracinesche dei loro locali ed hanno acceso le luci in segno di protesta contro le incertezze della fase 2.

L’iniziativa, che ha avuto un grande seguito a livello nazionale, è nata dal gruppo Facebook HO.RE.CA Unita che mette insieme baristi e ristoratori di tutta Italia.

Un tavolo apparecchiato, luci accese e il flash mob contro le restrizioni imposte alla categoria dal Governo è servito.

Gli esercenti chivassesi avrebbero dovuto anche mandare una delegazione al sindaco per consegnargli simbolicamente le chiavi delle loro attività ma, alla fine, hanno preferito un’altra via.

“Non vogliamo creare problemi a nessuno, cerchiamo solo collaborazione in un momento difficile come questo – spiega Massimiliano di “The Tube Pub” di via Torino, uno dei promotori insieme a Tonino del Bar Borsa di piazza d’Armi, Luca e Michela di “Intollerantia” di vicolo 3 Limoni, Alessio e Gabriele della pasticceria “I due Savoiardi” di corso Galileo Ferraris, Filippo del Ristorante “Pesci Vivi”, Pier Carlo del “Bar Gino”, Beppe e Fabio del Bar Dom’s di piazza della Repubblica -. Per questo, alla fine, abbiamo deciso di lasciare sul tavolo le chiavi delle nostre attività. Così, simbolicamente, il sindaco può passare a ritirarle…”.

L’ultimo decreto del Governo ha rinviato — nella tanto attesa Fase 2 dell’emergenza pandemia — al 1° giugno la riapertura dei loro locali. Un’ipotesi che non possono accettare.

