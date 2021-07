Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Un cortile condominiale può diventare un palcoscenico a cielo aperto, un balcone può assumere la funzione di una “piccionaia” dalla quale i condomini si affacciano senza assembrarsi. Ognuno a casa sua, in sicurezza.

Anche gli attori e i musicisti potranno affacciarsi da una finestra per farsi sentire o vedere. E’ un’idea nuova e antica allo stesso tempo: il cortile come fulcro della situazione teatrale e come scenografia praticabile.

E’ questo il fulcro, l’essenza, del progetto “Balconate Liriche” che fa tappa a Chivasso.

Se gli spettatori non possono andare a teatro, gli attori possono andare nel cuore dei borghi o delle periferie e mettere scene tratte da una fiaba come “L’amore delle tre melarance” di Carlo Gozzi. Così farà il Teatro a Canone nelle seguenti date a Chivasso: 21 luglio ore 18.30 via B. Bradac 21-25; 22 luglio ore 18.30 viale Vittorio Veneto 30; 23 settembre ore 18.30 via Paolo Regis 2.

Lo spettacolo è rivolto ai condomini e, quest’anno, è possibile accedere previa prenotazione.

“Balconate Liriche” è sostenuto dal Comune di Chivasso, patrocinato dall’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte e Città Metropolitana di Torino.

