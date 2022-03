CHIVASSO. “L’amministrazione comunale non vuole affrontare il tema delle baby gang e dell’escalation di violenza che da tempo si sta verificando nella nostra città, soprattutto in alcune zone“.

A denunciarlo i consiglieri comunali Matteo Doria e Federico Savino. L’altra sera, in Consiglio, avrebbero voluto discutere dei fatti occorsi a Chivasso nelle ultime settimane.

I due consiglieri di Amo Chivasso e le sue Frazioni avevano infatti presentato un’interrogazione sul punto. Oggetto: problema di sicurezza nottura.

Dopo i fatti di qualche sera fa, con azioni di vandalismo gratuite in centro, urla, schiamazzi e una “quasi” aggressione in via Torino, [...]