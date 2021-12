CHIVASSO. Tredici settimane per ottenere l’esito dell’autopsia e per scoprire che Cristina Toncu, la 30enne cake designer di Chivasso, sarebbe morta per Covid e non a causa delle complicazioni dovute a un intervento di fecondazione assistita in una clinica di Chisinau, in Moldavia, suo paese d’origine.

Una doccia gelata per la famiglia della ragazza che, adesso, chiede giustizia.

La versione fornita dai medici moldavi viene respinta al mittente: “Ci sono troppe incongruenze“.

Tramite l’avvocato Sorina Arnaut, il marito Stefan e i parenti della donna hanno immediatamente chiesto una contro-perizia.