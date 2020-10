CHIVASSO. Auto abbandonata da mesi all’inizio di viale Vittorio Veneto

Da mesi, proprio all’inizio di Viale Vittorio Veneto, c’è un’auto parcheggiata in stato di abbandono. Ha i sigilli e un fermo di polizia giudiziaria, oltre al cumulo di foglie e guano di uccelli che la ricopre. Una situazione che infastidisce, e non poco, gli ambulanti che hanno [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti