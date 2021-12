CHIVASSO. L‘Associazione Contatto ha realizzato quest’anno il Presepe in un locale della propria sede a Chivasso, in via Confraternita 1, visibile dall’esterno, fino a domenica 9 gennaio 2022. Nel cortile della sede associativa inoltre si alterneranno gruppi musicali per intrattenimenti di musica tradizionale natalizia con diverse tipologie di strumenti.

Domenica 5 dicembre, dalle 15.30 alle 17, l’appuntamento musicale sarà tenuto dall’Accademia degli Umoristi, ensemble specializzato nella prassi esecutiva rinascimentale e barocca, formato da Susanne Geist, Giulio De Felice, Gianfranco Saponaro, Flavio Mattea. Un Quartetto di Flauti Dolci che svilupperà un programma variegato che prevede brani originali del ‘500, del ‘700 e del ‘900 in stile barocco. Le musiche che si potranno ascoltare saranno di Cima, Schickhardt e Bach.

Sabato 11 dicembre alle ore 21 l’appuntamento sarà nel Duomo di Chivasso per il concerto del Coro di Voci bianche Artemusica diretto da Debora Bria con la partecipazione del pianista Carlo Beltramo e dell’arpista Vanja Contu. Il programma prevede l’esecuzione della composizione di Benjamin Britten “A ceremony of Carols”.

Si ritornerà in via Confraternita, domenica 12 dicembre e domenica 19 dicembre. Nella fascia oraria compresa tra le 15.30 e le 17, nel cortile dell’associazione si esibiranno alcuni allievi del Sinigaglia appartenenti alle classi di Arpa e di Flauto traverso con la presenza delle docenti Patrizia Radici e Fabienne Liuzzo.

L’ingresso a tutte le manifestazioni è con ingresso a libera offerta.

La rassegna “Attorno al Presepe” si avvale del sostegno dell’Assessorato al Commercio della Città di Chivasso in collaborazione con l’Ascom, e con l‘Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” ed ha il patrocinio della Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Città metropolitana di Torino.