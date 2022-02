Attilio Negri è nato il 22 luglio 1971 e ci racconta di essere cresciuto una famiglia un po’ particolare, nel senso che il papà era naturopata ed erborista e ai tempi non era così usuale come oggi, infatti si era un po’ visti come dei “magoni” o dei “santoni”. Questa attività del papà ha sicuramente segnato la sua vita, infatti crescendo ha deciso di seguire le orme paterne.

“Fin da bambino, anziché leggere Topolino o Diabolik, leggevo libri di medicina naturale e papà [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.