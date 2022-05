45 milioni di euro per riportare il treno sulla linea ferroviaria Chivasso-Asti. E possono anche non essere sufficienti.

Per riattivare la linea ferroviaria Asti-Chivasso occorrono, secondo le stime di Rfi, almeno 45 milioni di euro: lo ha detto oggi in Consiglio regionale l’assessore ai Trasporti, Marco Gabusi, in una nota letta in aula dal collega Marco Protopapa, rispondendo a una interrogazione della consigliera Pd Monica Canalis.

“La linea – ricorda Gabusi nella nota – venne chiusa per cedimenti infrastrutturali di due gallerie, dopo aver riscontrato problemi legati alla tenuta del rivestimento. La riapertura della sola tratta Chivasso-Brozolo – aggiunge – comporterebbe una spesa di circa 12,7 milioni: è stato chiesto a Rfi di quantificare gli interventi necessari per una riapertura a fini esclusivamente turistici. La linea Asti-Chivasso è ricompresa infatti nel decreto interministeriale sulla classificazione a uso turistico delle tratte ferroviarie dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico“.

“Tra il 2012 e il 2013 – rimarca Canalis – la Giunta Cota sospese 12 linee ferroviarie, che oggi potrebbero essere riattivate per intercettare i viaggiatori provati dal caro energia e dal caro carburanti e per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria”.

“Accogliamo con favore la richiesta a Trenitalia di fornire stime aggiornate sui costi di riattivazione di tutte le linee ferroviarie sospese – aggiunge – ma ribadiamo che non si può prendere in considerazione la riapertura isolata di una sola linea. La Giunta regionale adotti un approccio strutturale e non frammentario e dica finalmente che intende investire per potenziare il trasporto su ferro. Nei trasporti è l’offerta che genera la domanda“.

Commenti