CHIVASSO. Assemblea annuale dell’Acli per il rendiconto 2019

Sabato scorso presso la sede “I Care” di via Mazze 41 a Chivasso si è tenuta l’assemblea annuale dei tre circoli ACLI di Chivasso (ACLI Chivasso APS, I Care APS, Agricultura APS). L’incontro è stato anche propedeutico al congresso Provinciale delle ACLI di Torino sul tema “ACLI 2020 Più eguali Viviamo il presente, costruiamo il domani” che si terrà a Torino sabato prossimo.

Presente oltre ai soci ed i direttivi dei tre circoli anche la presidente provinciale Raffaella Dispenza. Giuseppe Stocco presidente di ACLI Chivasso ha riportato la relazione delle attività svolte dai tre circoli nell’anno 2019, tra le quali spicca l’Alzheimer Cafè, la formazione delle assistenti familiari ed il molto impegno che ha richiesto la sistemazione della nuova sede nei locali del ex convento cappuccini, tra i lavori effettuati c’è anche la sistemazione dell’area verde del convento che è ora in comodato d’uso gratuito ai circoli ACLI. C’è stato anche uno sguardo verso il futuro con i progetti per l’anno in corso per la riqualificazione dell’area e la formazione di una sezione sportiva dedicata al Nordic Walking con tre lezioni di circa un’ora a partire da sabato 3 ottobre (a seguire sabato 10 e 17 ottobre) alle ore 18 presso il parco dei Cappuccini di via Mazzè 41 tenute dall’istruttore Dolfi Cassandro dottore in scienze motorie e formatore nazionale CNS Libertas.

E’ seguito l’intervento della presidente provinciale Raffaella Dispenza che ha ripreso i temi del congresso con uno sguardo a quel futuro nel quale le Acli dovranno avere un ruolo fondamentale nel panorama del terzo settore, per continuare ad essere punto di riferimento per un impegno sociale nei confronti delle classi meno abbienti e continuare il loro lavoro nello spirito di solidarietà cristiana.

Dopo l’approvazione del rendiconto economico-finanziario presentato dall’economo Arturo Massetto, si è provveduto ad eleggere i direttivi dei tre circoli ACLI.

L’assemblea si è conclusa in modo conviviale con un rinfresco offerto dai circoli ACLI.

