La Direzione Generale dell’ASL TO4 esprime soddisfazione per la nomina del nuovo Direttore della struttura complessa Servizio per le Dipendenze (SerD), Valeria Zavan, e del nuovo Direttore della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia Chivasso, Davide Gallina, che hanno preso servizio in questi giorni.

Allo stesso tempo, la Direzione Aziendale intende ringraziare i dottori Nicoletta Pasetto e Vincenzo Lio per l’ottimo lavoro svolto fino a oggi, con competenza, passione e impegno, in qualità di Responsabili rispettivamente del SerD e dell’Ostetricia e Ginecologia Chivasso.

La dottoressa Valeria Zavan, il nuovo Direttore del SerD, 59 anni, dopo la specializzazione in Tossicologia Medica presso l’Università di Padova ha sempre lavorato in un Servizio dedicato alle Dipendenze Patologiche. Ha esercitato attività clinica dal 1992 al 2005 prima come Dirigente medico e poi come Responsabile vicario presso il Servizio per le Tossicodipendenze (SerT) dell’ex ULSS 13 Mirano-Dolo della Regione Veneto e in seguito come responsabile di struttura SerT presso l’ex ASL Novi Ligure-Ovada-Acqui Terme, poi ASL Alessandria. E’ stata infine, dal 2017, Responsabile della struttura semplice Alcologia della stessa ASL Alessandria, da cui proviene.

Ha sempre collaborato con le Regioni di riferimento per lo sviluppo di progettualità regionali a valenza nazionale. In particolare, per la Regione Piemonte ha collaborato nel corso del tempo come componente dei gruppi di lavoro regionali e nello sviluppo di progetti, particolarmente a tema alcologico. Dal 2017 svolge anche attività di supporto all’Ufficio Regionale competente e all’Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze. Negli ultimi due anni è stata referente scientifico dei progetti di monitoraggio ex Legge 125/01 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) in capo alla Regione Piemonte come regione capofila, finalizzati alla Seconda Conferenza Nazionale Alcol promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con le Regioni e Province Autonome e svoltasi a marzo 2022.

Si occupa attivamente della promozione, sviluppo e diffusione delle conoscenze scientifiche in tema di dipendenze come membro attivo di società scientifiche di settore e attraverso un’intensa attività di formazione.

Il dottor Davide Gallina, il nuovo Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia Chivasso, 55 anni, ha un percorso formativo caratterizzato da una specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso l’Università di Pavia, un training ostetrico presso il Maternity Hospital di Dublino e un training in chirurgia del pavimento pelvico presso l’Università di Lubljana. Ha iniziato l’attività professionale nell’ambito dell’ASL di Voghera nel 1996 per poi proseguire all’ASL di Vercelli. Dal 2000 fino a oggi è stato in servizio presso l’ASL Biella, dove ha assunto numerosi incarichi: Alta Specializzazione in chirurgia uroginecologica (2010-2013), Responsabile della struttura semplice Ginecologia e Chirurgia laparoscopica (2012-2016), Responsabile Pelvic Team multidisciplinare per il trattamento delle patologie del pavimento pelvico (2017-2021) e Responsabile della struttura semplice Ostetricia e Referente Chirurgia Ginecologica Oncologica (2018-2021). Sempre presso l’ASL BI, dal 2016 al 2018, ha svolto il ruolo di Direttore facente funzione della struttura complessa Ostetricia e Ginecologia. E’ stato inoltre Responsabile delle attività oncologiche aziendali coordinate di quadrante (cancer center).

Negli ultimi dieci anni ha eseguito 3.700 procedure chirurgiche come 1° e 2° operatore, sia in chirurgia ginecologica sia ostetrica. E’ intensa la sua attività di aggiornamento continuo, con la partecipazione a più di 130 congressi di cui 15 in qualità di relatore. Dal 2016 al 2020 ha svolto attività di insegnamento della disciplina Ostetricia e Ginecologia presso l’Università degli Studi Piemonte Orientale.

