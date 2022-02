Il vicecampione del mondo di motociclismo, Pecco Bagnaia, sostiene la biblioteca civica di Chivasso in gara per l’Art Bonus, il concorso del Ministero della Cultura. Bagnaia, che abita proprio a Chivasso, ha registrato un videomessaggio dalla Malesia, dove si trova impegnato nei test ufficiali della MotoGp sul circuito di Sepang, per invitare a votare il progetto della biblioteca. Ed è bastato il suo appello via social per ottenere un balzo di voti del 30% nella classifica generale.

Pecco Bagnaia è il primo testimonial della campagna promossa dal Comune per sostenere il progetto ‘Nati per leggere’. [...]