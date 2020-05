CHIVASSO. Arrivati gli aiuti dalla città polacca di Przemysl

Sono stati consegnati in Municipio, oggi, gli aiuti, ( 5600 mascherine protettive e 200 gel antibatterici) inviati a Chivasso dalla città gemellata di Przemysl; erano presenti alla consegna il Sindaco Claudio Castello e il Console onorario di Polonia in Torino Ulrico Leiss

Il 19 marzo di quest’anno preoccupato per le notizie dall’Italia, il sindaco di Przemyśl Wojciech Bakun ha tenuto una videoconferenza con il sindaco di Chivasso Claudio Castello. È stata la prima conversazione diretta delle autorità di entrambe le città partner. Durante l’incontro, il sindaco Castello ha ammesso che Przemyśl è stata la prima città partner a interessarsi alla situazione di Chivasso.

Ha affermato Wojciech Bakun: Facendo riferimento all’ultima conversazione telefonica con il sindaco di Castello e la mia promessa di aiutare la città partner di Chivasso, abbiamo deciso che dai fondi dell’ufficio comunale di Przemyśl compreremo 3.000 maschere usa e getta, che invieremo ai nostri amici italiani. Inoltre, siamo stati in grado di raccogliere diverse centinaia di pezzi di gel antibatterico per le mani, nonché visiere e diverse confezioni da una dozzina di litri di gel antibatterico Septicol –

Ai nostri amici italiani auguriamo che il segno lasciato dal COVID-19 nella loro vita quotidiana diventi presto solo un ricordo. Che tutti coloro che stanno ancora lottando con la malattia si riprendano rapidamente e che i nostri paesi tornino alle condizioni normali al più presto.

Il sindaco di Chivasso Claudio Castello alla consegna in Municipio degli aiuti da Przemysl ha così risposto: “Sono profondamente commosso per il gesto di solidarietà che ci arriva dalla città nostra gemella di Przemysl. Voglio ringraziare il sindaco Wojciech Bukan, il Consiglio comunale e tutta la comunità di Przemysl per la generosa donazione che conferma la fratellanza che ci unisce. Un sentito ringraziamento va anche a tutta la Comunità polacca di Torino e al Console Onorario della Repubblica di Polonia di Torino Ulrico Leiss. Con l’augurio che la pandemia si fermi presto e che possano così riprendere gli scambi culturali tra le due Città”.

