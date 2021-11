CHIVASSO. Arriva in Italia la straordinaria mostra “I grandi Maestri del Realismo Internazionale in 20×20”, con 200 maestri internazionali del realismo contemporaneo.

Sarà a Chivasso dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022, ospitata nella suggestiva cornice della “Galleria Cosola”, a Palazzo Einaudi. Si potranno ammirare, realizzate appositamente in un formato non consueto per questo genere di corrente artistica, le opere degli artisti più rappresentativi del realismo e iperrealismo internazionale. Una realtà riprodotta sulla tela in modo rigoroso, in un’esaltazione sì delle abilità tecniche pittoriche, ma che fornisce in modo chiaro, immediatamente percepibile, le emozioni che il soggetto esprime, sia esso un volto, una figura, che un oggetto.

La mostra nasce nel 2019, con il titolo di “20 años, en 20 x 20”, per commemorare il 20° anniversario della galleria virtuale “Artelibre” di Zaragoza, diretta da José Enrique Gonzalez, una delle più rappresentative e prestigiose presenze d’arte on-line, specializzata nella divulgazione della pittura realista nelle sue varie accezioni, e raccoglie le opere dei migliori maestri contemporanei di questo genere.

La mostra è realizzata dal Comune di Chivasso in collaborazione con L’Officina Culturale Aps di Chivasso, a cui è affidata la curatela e la gestione, con la galleria “Artelibre” di Saragozza e con il “Meam – Museo Europeo di Arte Moderna” di Barcellona, ed è patrocinata dalla Regione Piemonte, dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Città Metropolitana di Torino.

E’ stata precedentemente esposta a Zaragoza presso la sede della Bantierra, Fondazione Caja rural de Aragòn, e a Barcelona, al Meam, con 166 opere dei più grandi rappresentanti del realismo e dell’iperrealismo.

Nella “Galleria Cosola” la collezione si amplia, arrivando a contare 200 opere di altrettanti artisti contemporanei di livello internazionale, tra i quali spicca una rilevante presenza femminile, e assume il nome di “I grandi Maestri del Realismo internazionale in 20 x 20”. Può essere considerata una delle più complete e prestigiose raccolte mai proposte della produzione artistica realizzata con questi stili. Dal 28 agosto al 30 settembre 2015 la “Galleria Cosola” aveva già ospitato un’altra mostra di pittura iperrealista, intitolata “Non solo vero”, con la partecipazione dei più grandi artisti italiani e spagnoli.

Il direttore di “Artelibre” spiega il perché del formato delle opere esposte: “Volevamo che le opere fossero nel formato 20 x 20 centimetri sia per ricordare il nostro anniversario, sia perché quello è di solito il formato di catalogo più comune”.

L’amministrazione comunale di Chivasso, sposando l’idea del pittore locale di fama internazionale Francesco Capello, ha realizzato e sostenuto il progetto di ospitare l’esposizione affidandone allestimento, curatela e direzione artistica a Officina Culturale Aps.

Tra gli artisti presenti alla mostra troviamo Richard Estes e Don Eddy, i massimi rappresentanti del realismo americano degli anni ‘70, Miriam Escofet, vincitrice del “British Portrait 2018”, Soledad Fernández, José Luis Corella, Aurelio Rodriguez, Iman Maleki, Jordi Diaz Alamá, pittore e direttore dell’Accademia d’arte di Barcellona, Dru Blair, Katsu Nakajim, vincitore del premio “ARC Bouguereau”, Carlos Muro, vincitore del “Premio Penagos”.

Sono inoltre presenti il maestro chivassese Francesco Capello, Han Wei, Jaime Sanjuan (vincitore del “World Illustration Awards 2018”), Leight Benhke, Zhaoming Wu, i vincitori del “ModPortrait” Mark Tennant, Molly Jud, Paco Lafarga, Edgar Mendoza e Connor Walt, e tanti altri maggiori rappresentanti di questi generi pittorici.

Una pittura che spesso va “oltre” il reale, un “più vero del vero”, conferendone un senso quasi metafisico alle immagini. Richard Estes, uno degli artisti in mostra, è considerato con Paul Cadden e Duane Hanson tra i capostipiti di quel movimento artistico che ha preso vita dall’estremizzazione della Pop Art negli anni ’60 e che ha portato questi grandi artisti al fotorealismo e all’iperrealismo.

Il “vernissage” della mostra “I grandi Maestri del Realismo Internazionale in 20×20” si terrà sabato 4 dicembre 2020 alle ore 15,30 a Palazzo Einaudi, Lungo Piazza D’Armi.

