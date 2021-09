Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CHIVASSO. Arriva anche a Torino, dopo Milano e Roma, Amazon Fresh, il nuovo servizio Amazon per la consegna della spesa in giornata. E’ disponibile per i clienti Amazon Prime della città e dei comuni limitrofi (inclusi Venaria, Carmagnola, Chieri e Chivasso) attraverso la shopping app di Amazon o direttamente sul sito www.amazon.it/fresh. nel nuovo centro logistico sono previste 60 assunzioni permanenti nei prossimi tre anni.

“Dopo Milano e Roma, siamo felici di portare Amazon Fresh, con la comodità della finestra di consegna di due ore, nella città di Torino e dintorni. I clienti Amazon Prime potranno acquistare e ricevere la spesa in giornata con tutto ciò di cui hanno bisogno, dai prodotti locali come carne, pesce, selezione di prodotti biologici e gastronomia gourmet agli articoli per la casa e la cancelleria, e molto altro ancora” spiega Camille Bur, country manager di Amazon Fresh Frites

