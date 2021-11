“Arci Zeta”, un’associazione a tutto tondo. Fiore all’occhiello di Chivasso. Un’associazione di promozione sociale che spazia fra svariati ambiti: danza, cultura, sociale, benessere e salute.

E’ nata nel 1989 e inizialmente si occupava per lo più di teatro culturale e sociale. Nel 2002 è poi arrivata la svolta, si è messo da parte il teatro per dare spazio ad altro, ma sempre con gli stessi obiettivi: sociali, di sperimentazione culturale, di voler far partecipare attivamente i cittadini alla vita democratica.

Sono state introdotte le danze popolari: quelle occitane, internazionali, il tango argentino, lindy hop e non solo, con l’intento di far aggregare le persone e di favorire il concetto di inclusione sociale, oltre al voler riscoprire le tradizioni. Danze per tutti e per tutte le età.

Ma anche tanta cultura in “Arci Zeta”, infatti numerosi sono stati gli eventi musicali, i concerti, le rassegne cinematografiche ed i convegni organizzati nel tempo. Con il tema del sociale sempre al centro: dalla non discriminazione, alla lotta al bullismo, a quella contro la violenza sulle donne, ad esempio. Tutti argomenti sempre attualissimi. Molti progetti sono stati portati anche nelle scuole per sensibilizzare i più giovani a queste delicate tematiche.

All’interno di “Arci Zeta” c’è poi anche la sezione dell’illusionismo, che prevede corsi ed eventi organizzati dal “Circolo Magico Due di Picche”, rivolti a ragazzi ed adulti.

Altra interessante sezione è quella relativa ai trekking, dai più leggeri a quelli della durata di più giorni. In Italia e all’estero. Fitwalking, fitwalking cross, ma anche meditazione fatta camminando e meditazione vera e propria.

C’è poi lo yoga, inteso come unione di corpo, mente e respiro, fatto per intraprendere un percorso psico – fisico ed energetico.

Vi sono poi la drammaterapia e la psicologia sistemica che si sviluppano attraverso laboratori di teatro creativo, di dramma e di arteterapia, ma anche attraverso incontri a tema.

“Arci Zeta” spazia realmente fra numerosi e disparati ambiti e collabora con tante associazioni e con il comune per raggiungere obiettivi solidali, sociali, culturali, relazionali, mettendo sempre gli individui, i cittadini, al centro.

INFO: Associazione di Promozione Sociale “Arci Zeta”; presidente e referente: Lucia Chessa, indirizzo: Campus delle Associazioni, via Baraggino, casetta 1; e-mail: chessa.l@libero.it ; telefoni: 3487442755 (danza/cultura /sociale), 3479823297 (trekking), 3478810327 (illusionismo), 3491744046 (drammaterapia e psicologia sistemica), 3386231424 (yoga); sito: http://arci-zeta.blogspot.com : Facebook: “Arci Zeta Chivasso”

Commenti