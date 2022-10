Venerdì 14 ottobre, presso la splendida cornice di Palazzo Einaudi di Via Lungo Piazza d’Armi, è stata inaugurata la mostra fotografica “IMMAGINI PAROLE EMOZIONI” promossa dalla Sezione chivassese del CAI, in occasione dei festeggiamenti del Centenario dell’associazione.

A fare gli onori di casa è stato il presidente Giovanni Piretto e all’evento di apertura hanno presenziato il Sindaco di Chivasso Claudio Castello, gli assessori Gianluca Vitale e Tiziana Siragusa e una rappresentanza di dirigenti, docenti e studenti degli istituti superiori coinvolti in questa iniziativa: l’“Istituto Martinetti” di Caluso, il “Liceo Isaac Newton” e l’“Istituto Europa Unita” di Chivasso.

Unanime è stato l’apprezzamento per il lavoro svolto proprio dagli studenti nello scegliere testi e citazioni che sono riusciti, e riescono, a dare voce alle emozioni suscitate dalle immagini esposte.

Buon successo di pubblico durante questo primo periodo di apertura e chi ancora non fosse andato a visitare la mostra potrà farlo nelle prossime giornate… l’esposizione resterà infatti aperta al pubblico ancora per alcuni giorni, per l’esattezza fino al prossimo 27 ottobre, nei seguenti orari di apertura (lunedì – martedì – giovedì – venerdì dalle 15.00 alle 19.00; mercoledì – sabato – domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00). Per le scuole è inoltre possibile prenotare e organizzare aperture su richiesta. L’ingresso è libero per tutti.

