Anna Paola Barbero ci presenta la sua “‘Me na vira”, la sua azienda agricola tutta naturale…

Dalle colline del Monferrato direttamente ai clienti… La filosofia di “‘Me na vira” è, infatti, quella di far riscoprire i sapori di una volta, fornendo al consumatore prodotti genuini, freschi, ecosostenibili, a km 0, realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente e della biodiversità territoriale. Si va incontro alle persone con la qualità ad un prezzo equo, sempre “mettendoci la faccia”.

L’azienda è nata nel 2011 dalla passione per la natura e per le attività ad essa connesse, dall’amore per le cose belle e buone, quelle semplici che richiedono molto impegno e dedizione, ma che alla fine danno tante soddisfazioni. Quello di Anna Paola è un investimento nel mondo dell’agricoltura, nel ritorno alla natura e, in particolare, nell’apicoltura.

Negli anni, oltre alla produzione del miele e dei prodotti dell’alveare, la gamma di ciò che viene offerto è stata ampliata con i lavorati del miele come le gelatine artigianali, la grappa al miele, l’idromele e l’aceto di miele a cui sono state affiancate le confetture realizzate con la loro frutta non trattata e l’olio extravergine di oliva da loro prodotto.

Ma andiamo a conoscere più nel dettaglio questa produzione al 100% propria…

I mieli locali e i prodotti dell’alveare arrivano direttamente dai loro boschi e sono i classici mieli del territorio: ciliegio, acacia, millefiori, tiglio, castagno e la melata di bosco.

L’olio extravergine di oliva del Monferrato è un olio evo prodotto esclusivamente dalle loro olive non trattate e raccolte manualmente.

Le nocciole del Piemonte sono anch’esse non trattate e arrivano direttamente dalle loro piante.

Le confetture, i succhi e le composte nascono dall’ispirazione che la natura offre con i suoi frutti e i suoi fiori, gli ingredienti utilizzati sono semplici ma mai banali.

Non mancano poi i lavorati: le gelees artigianali al miele “‘Me na vira” in diversi gusti, l’idromele, la grappa al miele e l’aceto di miele.

Vengono coltivate anche frutta e verdura non trattate, per soddisfare il fabbisogno famigliare, e l’eccedenza viene messa a disposizione dei clienti.

L’azienda realizza anche, con i suoi prodotti, le agri – bomboniere personalizzate; ideali per ogni occasione, dal battesimo alla laurea, dalle cresime e comunioni ai matrimoni, per idee regalo speciali e quant’altro, un qualcosa di diverso da ciò che comunemente si trova in circolazione, e sempre di alta qualità.

E’ possibile poi ordinare cesti e confezioni regalo, sia nel periodo natalizio che durante tutto l’anno, riempiendoli come meglio si crede e personalizzandoli, con la certezza di fare un dono che verrà apprezzato.

Vengono, inoltre, realizzate candele in c’era d’api fatte a mano.

Infine “‘Me na vira” seleziona e propone anche, ai suoi clienti, prodotti di qualità di altre aziende agricole italiane.

Una realtà chivassese tutta da scoprire e da apprezzare, assaggiando un prodotto dopo l’altro: “‘Me na vira”, una garanzia di genuinità e qualità.

INFO. Azienda agricola “‘Me na vira”, indirizzo: via San Marco 16, telefono: 3492324054, e-mail: info@menavira.com ; sito: www.menavira.com , Facebook: “Azienda agricola ‘Me na vira”; Instagram: “azienda_agricola_me_na_vira”

