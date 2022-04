Venerdì 6 maggio, alle ore 16.30, presso la Chiesa degli Angeli di via Torino, verrà inaugurata la mostra dal titolo “ “Angoli del Chivassese” visti dai pittori di Chivasso e dintorni ”.

Questa esposizione è stata organizzata dal pittore Salvatore Pronestì su richiesta della Croce Rossa di Chivasso, nelle persone di Bruno Borsano, il suo presidente, ed Ivana Soncin. Questo per due motivi: per onorare la ricorrenza del centenario della CRI chivassese, che cadeva lo scorso anno, e per festeggiare la “Giornata Mondiale della CRI” datata 8 maggio.

Ad esporre saranno: Barbara Abena, Michelina Actis, Osvaldo Alberti, Rosalba Anfuso, Laura Avanzato, Giovanni Barbero, Laura Barella, Valeria Barella, Alfonso Birolo, Carlo Buffa, Marilisa Burba, Francesco Capello, Ada Oriana Capra, Antonella Cerabona, Dorina Cena, Luigi Cipolla, Anna Maria D’Agostino, Sara De Siena, Claudio Dellacosta, Paolo Dimartino, Maria Donnarumma, Antida Facchini, Gian Piero Farina, Alma Fassio, Bruna Fiorito, Francesco Fossati, Costantino Galliano, Giulio Gatti, Mirella Ghiglia, Paolo Giacomazzi, Luca Graziano, Claudio Gregorutti, Giuseppe Guizzaro, Roberta Hall, Luigi Labarile, Sonia Lo Iacono, Katia loscalzo, Gabriella Matteja, Fabio Merlo, Mario Molinatto, Gian Paolo Montagner, Ugo Muzio, Emma Pallaro, Diana Pronestì, Salvatore Pronestì, Maura Provera, Luigi Quaranta, Mario Ravetto, Luigi Rigoletti, Giuseppe Romano, Pier Carlo Rosa, Giovanni Sallemi, Vincenzo Scicolone, Francesco Siclari, Stella Sottile, Germana Valle, Nino Ventura, Cesare Zanirato, Claudio Zanni e Piero Zannol.

Le opere saranno visionabili dal 6 all’8 maggio: venerdì 6 dalle 16.30 alle 19, sabato 7 dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30, mentre domenica 8 dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

