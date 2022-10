Week end importante, quello degli scorsi 15 e 16 ottobre, per il “Club Scherma Chivasso”. Presso la sala scherma dell’Istituto Europa Unita si è, infatti, svolto uno stage di aggiornamento per gli istruttori e i maestri del Club, e quest’ultimo è stato tenuto dal pluricampione mondiale e olimpico Andrea Cipressa, che è stato invitato come ospite.

Un’importante occasione per migliorare la preparazione tecnica degli istruttori e dei maestri, e di conseguenza degli allievi; e l’incontro è avvenuto proprio agli inizi della nuova stagione, a dimostrare come il sodalizio chivassese dia importanza al miglioramento dei propri iscritti per ricercare prestazioni sportive e tecniche sempre più alte.

Andrea Cipressa, oltre che pluricampione e medaglia d’oro olimpica a Los Angeles ‘84, è attualmente Direttore Sportivo della “Federazione Italiana Scherma” e rappresentante dei tecnici della “Federazione Internazionale” (FIE). E’ nato schermisticamente a Venezia ed è stato allievo dello storico maestro Livio Di Rosa, che ha rivoluzionato il modo di tirare per quanto riguarda la specialità del fioretto.

Sono state due giornate delle quali fare tesoro attraverso i consigli, le sensazioni e le emozioni che hanno pervaso anche gli allievi del Club che hanno voluto partecipare all’evento.

Consigli che potranno già essere messi in pratica durante la Prima Prova Nazionale Cadetti di Salsomaggiore Terme nel fine settimana del 22/23 ottobre, e nella Prima Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi nel weekend del 5/6 novembre a Chiavari.

Commenti