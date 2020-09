CHIVASSO. Ancora un guasto all’acquedotto: frazioni all’asciutto

Ancora un guasto alla rete dell’acquedotto chivassese. Da questa mattina tutte le frazioni a nord della città sono all’asciutto.

Il guasto è avvenuto a Betlemme e ha interessato Boschetto, Mosche e Mandria.

I tecnici della Smat sono al lavoro per la risoluzione del problema, ma ci vorrà tutta la mattinata per ripristinare il servizio.

All’inizio dell’estate si erano già verificati due guasti, entrambi in via Blatta, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Mezza città era rimasta per ore senz’acqua.

