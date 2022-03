CHIVASSO. In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie e delle violenze, due istruttori della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Piersandro Muzio” del CAI di Chivasso Annamaria Bruzzese e Ivano Regis hanno ripetuto la via No Mafia, aperta nel 2017 da Luciano Bizzotto e Daniele Bagni, anch’essi istruttori della Scuola. La via ha un alto valore simbolico poiché sorge a Capaci proprio sulla parete rocciosa davanti al tratto di autostrada dove vennero uccisi il giudice Falcone, sua moglie e gli uomini della scorta. Annamaria ed Ivano [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)