CHIVASSO. Ambulanti in piazza: “Giù le mani dal mercato” (VIDEO)

La voglia di tornare a lavorare è tanta, ma non si scende a compromessi: “Il mercato deve restare in via Torino”. Questa la richiesta degli ambulanti che questa mattina si sono dati appuntamento sotto Palazzo Santa Chiara per chiedere al sindaco Claudio Castello di fare un passo indietro.

Ad essere ricevuto a Palazzo sono stati i rappresentanti dei commercianti.

In piazza anche il consigliere comunale Matteo Doria che ha portato la solidarietà del commercio cittadino: “I negozianti sono tutti dalla parte degli ambulanti nel chiedere che il mercato resti in centro”.

L’appuntamento per tutti i mercadin è ora per lunedì prossimo, 18 maggio, in piazza Castello a Torino sotto le finestre del governatore Alberto Cirio.

