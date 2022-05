“L’escursionismo è un’attività motoria che si svolge all’aperto ed è basata sul camminare. Normalmente viene esercitata lungo mulattiere, sentieri e tracce di sentiero di diverso grado di difficoltà. Camminando lentamente si vive il contatto diretto con la natura e si scopre il territorio; si raggiungono quasi sempre luoghi non accessibili, se non con l’uso delle proprie gambe” spiega Angelo Malvasia, Responsabile della Commissione Escursionismo e Coordinatore delle Attività Escursionistiche.

Al CAI vengono praticati diversi tipi di escursionismo, partendo, a inizio anno, con le ciaspole. Si prosegue, poi, a inizio primavera, con semplici camminate in collina per allenare le gambe e il fiato dalla sonnolenza invernale e, man mano, si sale di quota per raggiungere le vette in estate. “In mezzo a queste attività passiamo, poi, attraverso un’altra pratica, ovvero le ferrate, la salita di pareti più o meno sportive seguendo un cavo metallico” racconta Simone Masino, che ha il titolo ufficiale di Accompagnatore di Escursionismo e si occupa della parte escursionistica a vari livelli.

L’escursionismo è alla portata di tutti, camminare è un’attività semplice e naturale, rappresenta la base per iniziare a conoscere la montagna e non è obbligatorio aver frequentato un corso di preparazione. Si inizia con percorsi semplici e poco impegnativi e, mano a mano, si aumenta con la difficoltà.

Nella programmazione delle escursioni proposte dalla Sezione CAI di Chivasso ci sono uscite di varie difficoltà dove ognuno può scegliere in base alle proprie preferenze ed alle capacità.

“Per i soci CAI della sezione di Chivasso la partecipazione alle uscite di escursionismo è gratuita, mentre alcune altre sezioni chiedono un contributo di organizzazione di 1 o 2 euro. Con l’iscrizione come socio CAI in una sezione è possibile partecipare anche alle attività di tutte le altre sezioni – spiegano Simone e Angelo -. L’escursionismo è un’attività a basso rischio, ma questo non sarà mai zero, pertanto la quota di iscrizione al CAI comprende un’assicurazione sui possibili infortuni che potrebbero verificarsi durante un’escursione. Con l’iscrizione al CAI si ha anche un’assicurazione che coprirà le eventuali spese del soccorso alpino per interventi in tutta Europa, per le attività in montagna organizzate dalle sezioni CAI ed anche per le attività individuali. Per i non soci CAI ci sono, invece, delle limitazioni alla partecipazione alle escursioni, sono ammessi solo per le uscite poco impegnative e col pagamento di un’assicurazione giornaliera per infortuni e soccorso alpino (circa 10 euro) – spiegano ancora –. L’escursionismo non richiede una notevole spesa iniziale in attrezzatura, ma sono importanti gli scarponcini ed è meglio orientarsi da subito su un prodotto valido. Per i percorsi dove sono necessarie particolari attrezzature la sezione può affittare il materiale occorrente, kit da ferrata per i percorsi su roccia attrezzati con cavo di sicurezza e racchette da neve ed i necessari dispositivi di sicurezza per percorsi sulla neve”.

Chi volesse può visitare il sito www.caichivasso.it per maggiori informazioni.

