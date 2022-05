La sezione CAI di Chivasso è un’associazione che ha per scopo la diffusione della conoscenza delle montagne, lo studio e la difesa del loro ambiente, per una consapevole promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione.

E’ un insieme di soci, di persone (l’anno scorso si contavano 1129 iscritti) che, a titolo volontario offrono tempo, energie, competenze, agli altri soci e ai cittadini della zona, per accompagnarli e/o aiutarli nel vivere e scoprire la montagna. Ad unirli sono la passione per l’ambiente montano e un approccio “etico” su come viverlo.

Ci sono dei principi condivisi e considerati come fondanti del gruppo: una “positività” di fondo verso le altre persone e la natura, il vivere la fatica fisica senza darle una connotazione negativa e il mantenere vivi e operanti valori come la cooperazione, la solidarietà, il rispetto per gli altri e per l’ambiente.

“I soci CAI sono principalmente persone residenti a Chivasso, o nelle zone limitrofe, con un significativo numero che proviene anche da una zona più ampia. L’età anagrafica oscilla da pochi mesi di vita a più di 90 anni – spiega il presidente Giovanni Piretto -. Quello che accomuna tutti è l’amore per la montagna, gli spazi naturali, il piacere di immergersi in questo ambiente per fare attività fisica, per stare in compagnia di amici, per respirare aria pulita, per evadere dalla quotidianità, per raggiungere obiettivi che richiedono un impegno e una preparazione, o semplicemente per ritrovare una tranquillità, un silenzio, una calma che il ritmo della vita quotidiana non ha più – spiega ancora –. Trasformare un mucchio di pietre, di rocce, di alberi in qualcosa di bello, di sorprendente, di emozionante è una magia che richiede tempo e disponibilità. Sicuramente avvicinarsi a questo ambiente in compagnia di altre persone ‘già innamorate’, e quindi in grado di dare una mano a osservare, a notare dettagli, particolari che racchiudono una loro bellezza, è importante. La sezione CAI di Chivasso, per aiutare le persone a scoprire e ad apprezzare questi aspetti, si è organizzata cercando di offrire proposte diversificate. Mi piacerebbe fare conoscere, a chi vive nel nostro territorio, le risorse che possiamo offrire, perchè sono convinto che questa nostra passione possa veramente aiutare tante persone a vivere meglio il travagliato momento storico che stiamo attraversando”.

Il presidente ci fa, inoltre, sapere che i gruppi attivi in questo momento sono: CAI Baby; Alpinismo Giovanile; Escursionismo estivo; Escursionismo invernale (racchette da neve); Cicloescursionismo – mountain bike, Scialpinismo (G.A.S.A.T.I.); Scuole di alpinismo e scialpinismo, di cicloescursionismo e di escursionismo; Montagna terapia; Rifugi e Bivacchi; Biblioteca; Rassegna culturale Immaginando; Manutenzione sentieri.

La sezione ha una sede centrale in via del Castello 8 a Chivasso, che è aperta il martedì dalle ore 10 alle ore 11.30 e il venerdì sera dalle ore 21 alle ore 22.30. Utilizza, inoltre, dei locali presso le sottosezioni di Cigliano, Foglizzo, Gassino e Saluggia. Chi volesse può visitare il sito www.caichivasso.it per maggiori informazioni.

