CHIVASSO. Una storia di vero amore quella raccontata sabato 16 ottobre, al Palazzo Einaudi di Chivasso… La storia della piccola Alba, del suo papà adottivo Luca Trapanese, originario di Napoli e dello zio Emanuele Cigliuti, chivassese.

Una di quelle storie belle e allo stesso tempo forti, trascritte in un libro “Nata per te”, descritta e narrata in ogni dettaglio e mettendo nero su bianco il tema delle adozioni in Italia.