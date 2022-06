Ha preso avvio, anche a Chivasso, un progetto regionale per aiutare gli anziani con le prenotazioni delle visite mediche e degli esami clinici.

Il Progetto “Insieme per Ricostruire” nasce per volontà dell’Associazione “Servizio Emergenza Anziani” di Torino e vede l’adesione, nei vari territori, di Enti e Organizzazioni di Volontariato che, tra l’altro, desiderano sviluppare azioni che facilitino l’accesso a misure atte alla realizzazione di azioni di coinvolgimento attivo della cittadinanza anziana, per migliorarne le autonomie. Nel chivassese hanno aderito il “CISS” e l’Organizzazione di Volontariato “AVULSS” di Chivasso, che si avvalgono anche della collaborazione del Centro Servizi Volontariato “VOL.TO” di Torino.

L’“AVULSS”, oltre agli accompagnamenti verso i luoghi di cura e sostegno a persone anziane in difficoltà, dal 6 giugno scorso ha dato vita all’attività “CARO AMICO SPID, ovvero PRATICHE FACILI PER PRENOTARE VISITE MEDICHE ED ESAMI CLINICI”. Il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 11.30, i volontari potranno aiutare nelle prenotazioni e/o facilitare l’apprendimento presso lo sportello AVULSS del Centro di Incontro “Felice Donato” di Via Paleologi 25. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero verde 800118899.

Inoltre, nell’ambito degli incontri previsti in “SO-STARE IN FORMAZIONE”, ovvero riflessioni per ritrovare il grado di autoefficacia relazionale con se stessi e con gli altri dopo i periodi di isolamento per Covid19, la D.ssa Antonietta Nicoletti, il 9 giugno 2022, dalle ore 9.30, in Via Paleologi 25, guiderà i partecipanti in queste argomentazioni. Chiamando il numero verde 800118899 si potrà avere informazioni e prenotare la presenza, per la quale varranno le regole igienico-sanitarie in vigore per l’accesso al locale comunale.

