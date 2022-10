L’Associazione C.P.F. Torassese ripropone per l’autunno 2022 la manifestazione “Serate culturali torassesi”. L’evento ha preso avvio nell’ormai lontano 2014 e, dopo una sospensione di un paio di anni a causa del Covid-19, festeggia quest’anno la settima edizione. Dopo alcune edizioni incentrate sulla cucina, con la riscoperta di ricette locali e piatti del mondo, il C.P.F. propone questa volta una serie di incontri ad ampio spettro.

Si partirà ancora con suggestioni e ricordi sulla cucina piemontese in compagnia di Giorgio Cena e Carlo Mastrogiacomo, per poi proseguire con Gianluca Capuzzo in un affascinante viaggio in bicicletta lungo le rive del Po dal Piemonte fino al Mare Adriatico, tra aneddoti e curiosità. Elena Ercoli e Giovanni Surace ci aiuteranno invece a scoprire un aspetto importante della nostra salute, nello specifico di quanto sia importante prendersi cura dei nostri denti, mentre Marcello Autino ci inviterà ad alzare gli occhi verso il cielo per scoprire l’immensità e la complessità dell’universo.

Un’ampia varietà di tematiche, quindi, per una serie di appuntamenti che saranno un’occasione per apprendere cose utili, insolite, divertenti raccontate da specialisti e appassionati.

Ecco il programma in dettaglio.

Venerdì 28 ottobre “La cucina piemontese, tra contaminazioni, suggestioni e ricordi” (Giorgio Cena, Carlo Mastrogiacomo).

Venerdì 11 novembre “Ciclovia VenTo: il mondo del Po visto da due ruote” (Gianluca Capuzzo).

Venerdì 25 novembre “Un sorriso non costa nulla ma vale molto” (Dott.sa Elena Ercoli, Odt. Giovanni Surace).

Venerdì 2 dicembre “Sistema solare, galassie e altre cose astronomiche” (Marcello Autino).

Gli incontri si terranno presso la Sede del C.P.F. Torassese in Via Maestra 31 – Torassi di Chivasso, con inizio alle ore 21.00, e saranno ad ingresso libero e gratuito.

Intanto lo scorso fine settimana è stato di festa grande ai Torassi per la gustosissima bagna cauda.

(foto di Diego Andrà)

