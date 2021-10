Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sabato scorso, 9 ottobre, primo giorno di mostra per l’associazione “La Voce dei Venti”. Un’esposizione che si protrarrà fino al 17 ottobre, nella bellissima location de la Chiesa degli Angeli di via Torino 34.

A fare gli onori di casa la presidente dell’associazione sansebastianese Sara De Siena, il sindaco di San Sebastiano Giuseppe Bava e l’assessore alla cultura e vicesindaco di Chivasso Tiziana Siragusa.

“E’ possibile venire ad ammirare le opere esposte nelle fasce orarie 10.00 – 13.00 e 15.00 – 19.00 nei giorni feriali e nelle fasce orarie 10.00 – 19.00 il sabato e la domenica. L’ingresso è consentito con possesso di green pass – spiega la De Siena -. Il tema della mostra è la Rinascita, e vuole essere un qualcosa di benaugurante, di incentivante e di buon auspicio per poter ripartire, nonostante tutte le difficoltà, partendo, in questo caso, dal mondo dell’arte”.

A partecipare alla collettiva è un bel gruppo di artisti composto da: Osvaldo Alberti, Giorgio Borca, Maria Borca, Gabriella Bretz, Adriano Carrer, Agnese Cattani, Vanilla Images, Gabriella Congiu, M.Rosa De Michiel, Sara de Siena, Giorgio Ducato, Daniela Emanuel, Antida Facchini, Lucia Ferrero, Chiara Ghiglia, Mirella Ghiglia, Elena Korkis, Massimo Lust, Marco Marcarelli, Francesco Marinaro, Marisa Martinello, Claudia Martinetti, Gabriella Matteja, Luciana Montanaro, Giulia Morei, Graziella Morello, Marianna Natalello, Pierclaudio Oddoni, Carmen Ruggiero, Monica Santipolo, Angelina Scarpino, Sergio Teja, Flavia Tordin, Olga Trolese, Delia Vita e Piero Zannol.

“Sono felice di aver potuto organizzare questa mostra, l’obiettivo della nostra associazione è quello di ‘dare voce’ a chi vuole esprimersi in campo artistico ed è questa la direzione in cui ci muoviamo sempre. Abbiamo tutti un gran bisogno di ritorno alla ‘normalità’ e l’arte ci aiuta anche in questo” aggiunge la De Siena.

