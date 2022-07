L’estate, con il caldo, è arrivata a Chivasso.

Da oggi, lunedì 18 luglio, ha preso il via il centro estivo alla parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere Blatta.

L’attività durerà per due settimane, dal lunedì al venerdì. Il mercoledì è prevista l’uscita in piscina e il venerdì una gita in montagna. Negli altri giorni le attività si svolgono presso la struttura parrocchiale. Sono presenti 60 bambini suddivisi in 4 squadre da 15 ciascuna.