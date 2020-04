CHIVASSO. Al tempo del Covid-19, parliamo un po’ di scuola…

Parliamo un po’ di scuola e proviamo a fare il punto su alcuni argomenti che, in questi ultimi giorni, sono saliti all’autorevole ribalta dei social, là dove l’uso della “h” continua ad essere per molti una scienza ancora oscura, ma, comunque, non così importante da invalidare le profonde verità di esperti tuttologi e filosofi dell’ultima ora.

Primo assunto: la scuola deve riaprire, perché così fanno tutti gli altri Stati Europei. Prima di entrare nel merito, e scatenare quindi i seguaci dell’europeismo o del nazionalismo a prescindere, vediamo alcuni dati desunti da fonti autorevoli.

Il governo danese sceglie la riapertura: ad oggi hanno aderito la metà dei comuni della nazione ed il 35% degli istituti di Copenaghen; parecchi genitori, circa 18.000, hanno sottoscritto una petizione in cui esprimono contrarietà e molte famiglie, preoccupate, hanno già fatto sapere di voler tenere i propri figli a casa.

Le indicazioni prevedono, tra l’altro, classi divise in due o tre sottogruppi e alunni distanziati di due metri. La Germania, con distinzioni a seconda degli ordini e dei territori, riapre con l’obbligo di tenere gli studenti ad almeno un metro e mezzo l’uno dall’altro. La Francia propone di riaprire le scuole, a scaglioni, l’11 di maggio, scatenando le ire delle organizzazioni sanitarie. In Spagna si ipotizza una riapertura graduale per giugno, mentre in Islanda e Svezia, dove hanno chiuso solo superiori ed università, si prosegue regolarmente. E da noi? Ognuno in merito ha opinioni diverse, le stesse che ci inducono a dire o che il lockdown è eccessivo, o che deve proseguire fino a data da destinarsi. Opinioni, naturalmente, fondate su comprovate(?) competenze di virologi, economisti e statisti da tastiera, spesso declinate secondo le proprie convinzioni politiche.

Al netto di tutto ciò, quello che salta subito agli occhi sono i numeri relativamente bassi dei contagi nei paesi del Nord che non hanno mai chiuso, la cautela di quelli che hanno numeri più simili ai nostri, ad esempio la Spagna, e infine le polemiche che divampano ovunque, a testimonianza che non c’è una scelta migliore di un’altra. E poi, per dirla tutta, noi non siamo nemmeno attrezzati per tenere i ragazzi a scuola a quelle distanze di sicurezza. Colpa di classi numerose, di strutture fatiscenti, di tagli indiscriminati, e via così fino ad Adamo ed Eva. D’altronde noi, per l’istruzione, spendiamo meno del 4% del nostro PIL, mentre la Danimarca quasi il 7. Secondo assunto: la didattica a distanza non sostituisce la scuola tradizionale. Bella scoperta! Anche una videochiamata alla propria fidanzata non è l’equivalente di una cenetta romantica, ma in tempi di pandemia meno male che possiamo fare almeno quella. Con la didattica a distanza, comunque, siamo riusciti a non lasciare da soli i ragazzi, a trasmettere parti di programma e, con uno sforzo che nobilita la quasi totalità della classe insegnante, abbiamo scoperto strumenti didattici che, certamente, potranno tornare utili anche in tempi di normalità. Vero che, purtroppo, non tutte le famiglie hanno l’opportunità di dare ai propri figli strumenti adatti, ma anche questo punto merita alcune riflessioni. La prima è che molti istituti ed enti pubblici hanno distribuito sim, notebook, tablet, e così via, alle famiglie in difficoltà, colmando una lacuna a cui, forse, dovrebbe provvedere lo Stato. In secondo luogo, chissà che questo faccia riflettere molte famiglie e le induca a preferire, che so io, un tablet, per esempio, ad un cellulare stratosferico da regalare a Natale ai propri figli. Infine, ma siamo davvero sicuri che la scuola in presenza offra a tutti, ma proprio a tutti, le stesse opportunità? Terzo ed ultimo assunto: la Ministra non avrebbe dovuto dire ad aprile che i ragazzi sarebbero stati tutti promossi, perché così adesso gli alunni non studiano più e noi insegnanti stiamo lavorando per nulla. Ora, tutti siamo stati ragazzi e tutti, chi più chi meno, abbiamo cercato di ottenere il massimo a scuola facendo il minimo; ma questa visione della scuola, centrata sul voto, sulla esclusiva valutazione numerica delle capacità prestative dei ragazzi, sull’apprendimento che funziona solo se abbinato allo stimolo premio-punizione, è davvero triste. Inadeguata ad un insegnamento che dovrebbe stimolare i ragazzi a conoscere le tante sfaccettature della realtà che li circonda, attraverso approcci multidisciplinari, usando proprio quegli strumenti multimediali che fanno parte del loro mondo e che noi, purtroppo, troppo spesso demonizziamo perché non conosciamo. Ma come si può pensare di applicare valutazioni numeriche, sommative, ad un sistema come quello della formazione a distanza? Molti di noi hanno fatto corsi on line con test finali da superare per ottenere una certificazione qualsiasi: ora, come avremmo reagito se ci avessero detto che alla fine avremmo ottenuto un voto? E poi, onestamente, chi se la sarebbe sentita di “bocciare” in una situazione in cui, come dicevamo prima, non siamo nemmeno sicuri che tutti i ragazzi abbiano a casa le stesse opportunità di apprendimento? O, ancora, era forse meglio fare finta di niente, non dire nulla, fino all’ultimo o, magari, dirlo solo agli insegnanti, facendoli giurare, sulla loro immancabile agenda, che mai lo avrebbero detto ai loro studenti? Ah, la trasparenza… La chiudo qui, con un‘ultima considerazione: ho notato che parecchi insegnanti che vorrebbero riaprire le scuole, incuranti, tra l’altro dei numeri dei contagi della nostra regione, sono gli stessi che si sentono offesi perché non possono bocciare. Un caso? Una coincidente visione politica? O la voglia di tornare presto a scuola e fare vendetta di quegli studenti che leggevano gli appunti mentre li interrogavamo in video conferenza? Mah…

