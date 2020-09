CHIVASSO. Al mercato multe a raffica per la mascherina: 17 ambulanti sanzionati

Pugno duro dell’amministrazione chivassese che ha deciso di far rispettare le regole con le maniere forti. Sono 17 le contravvenzioni elevate agli ambulanti che non indossavano la mascherina. Sette le multe elevate mercoledì. Dieci sabato. Numeri importanti soprattutto considerando che parliamo di sanzioni da 400 euro che scendono a 280 se pagate nel giro di 5 giorni.

Il malumore tra i commercianti è grande. e c’è chi inizia a prendere in considerazione di abbandonare il mercato chivassese, una piazza divenuta particolarmente difficile dopo la pandemia quando sono iniziati i primi screzi con l’amministrazione comunale.

A creare scompiglio era stata l’idea di spostare i banchi in viale Matteotti. Proteste e barricate degli ambulanti avevano spinto Palazzo Santa Chiara a fare un passo indietro.

Poi la denuncia al sindaco Claudio Castello, di un gruppo di commercianti, per la questione del parcheggio dei furgoni che, per ragioni di sicurezza dettate dall’amministrazione chivassese non può più stare dietro i banchi di via Torino.

Tutte situazioni che hanno incancrenito i rapporti.

Commenti