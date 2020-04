CHIVASSO. Aiutiamo bar e ristoranti a ripartire riducendo la tassa sui dehors

“Le attività in genere, soprattutto i bar, i ristoranti, le pasticcerie che soffrivano già da tempo per colpa dell’alta pressione fiscale e dei consumi al minimo storico si ritroveranno grazie a questo stramaledetto virus in ginocchio, distruggendo così il tessuto cittadino in tutte le sue forme”.

Federico Savino, consigliere comunale di Amo Chivasso e le sue Frazioni e, soprattutto, rappresentante della categoria dei venditori ambulanti a Palazzo Santa Chiara, è preoccupato. E, come lui, lo sono praticamente tutti i commercianti della città.

“La riapertura delle attività purtroppo non è ancora ben chiara – inforca Savino -. Sarà il 4 maggio oppure il 18? Sembrerebbero più chiare invece la disposizioni di sicurezza che si dovranno adottare e cioè il solito mantenimento sociale di distanza di un metro, flussi regolati e controllati per non creare assembramenti e sicuramente il rispetto della distanza tra i tavoli dei bar e dei ristoranti. L’unica piccolissima nota positiva è il fatto che si va verso la bella stagione e con l’estate si può esercitare all’aperto e questo è un vantaggio. Un’idea per andare in contro alle attività di questo genere potrebbe essere, da parte dell’amministrazione comunale, dare la possibilità di potersi ampliare negli spazi esterni e soprattutto cercare di rivedere almeno per quest’anno la tassa di occupazione del suolo pubblico”.

“Così come si è fatto per il mercato dei generi alimentari che è ripartito in modo regolare, in sicurezza e riorganizzato con gran successo, si dovrebbe fare altrettanto per le altre attività della ristorazione cittadina – conclude il consigliere comunale di Amo Chivasso e le sue Frazioni -. La voglia di ripartire è tanta sia per esigenze economiche e sia per poterci riappropiare, pur rispettando tutte le disposizioni, della nostra vita lavorativa lasciata in sospeso. Mi auguro che si riesca a trovare al più presto anche una soluzione per tutte le altre attività (parrucchiere, estetiste, palestre ecc…) che soffrono la chiusura perché purtroppo, come tutti noi sappiamo, norme a sostegno dell’esercito delle partite IVA da parte del governo centrale sono state, fin qui irrisorie”.

