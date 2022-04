CHIVASSO. “Non è possibile che le persone anziane come me non riescano a salire sui treni. Io mi sono aggiustata con uno sgabello, però non mi sembra una cosa corretta”.

Serafina Rizzari, chivassese di 76 anni, parla a nome suo e di tutti i pendolari un po’ più in là con gli anni che fanno fatica a salire e scendere dai treni con predellini di venti e più centimetri.