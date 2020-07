CHIVASSO. Aggredisce il figlio e la moglie con due martelli

Ha aggredito il figlio di 22 anni e la moglie di 61 anni con due martelli.

E’ accaduto a Chivasso. Un italiano di 63 anni è stato arrestato per maltrattamenti.

Un vicino di casa ha segnalato al 112 un violento litigio in un appartamento del condominio.

I carabinieri sono arrivati immediatamente e hanno sorpreso l’uomo che parlava con la moglie e la minacciava con due martelli.

La vittima ha denunciato ai militare dell’Arma che le violenze fisiche e psicologiche duravano ormai da due anni. Madre e figlio sono stati accompagnai all’ospedale di Chivasso per essere visitati e medicati. La prognosi per entrambi è stata di tre giorni per contusioni varie.

Commenti