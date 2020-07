CHIVASSO. Addio a Cesare, titolare dello storico negozio di abbigliamento “1990”.

Chivasso piange Cesare Lamonaca, storico commerciante titolare per anni, insieme a Roberto Borghesio, del negozio di abbigliamento “1990”.

Si è spento sabato 25 luglio, all’Hospice di Settimo Torinese, all’età di 67 anni, dopo aver combattuto a lungo con la malattia.

I funerali si sono svolti oggi, mercoledì 29 luglio, in forma privata.

Con il suo negozio, aveva portato la moda milanese e londinese nella nostra città: prima in via Torino, poi in piazza della Repubblica, dove un tempo c’era la biblioteca civica comunale. Punto di riferimento principale dei chivassesi per le ultime tendenze dello stile internazionale.

Tante, e storiche, le firme di 1990: da Hogan a Prada, da Miu Miu a Stewart Weitzmann.

Dopo la chiusura del negozio, Cesare Lamonaca si era ritirato tra i suoi affetti.

