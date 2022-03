Nelle acque Italiane storicamente si trovavano tre specie di storione, ma l’unica ancora sporadicamente segnalate è lo storione cobice, di cui esiste una popolazione relegata alle acque dolci del fiume Ticino. Le cause della quasi scomparsa di questo maestoso pesce dal nostro Po sono state la pesca intensiva ed i numerosi sbarramenti fluviali, il più grande quello di Isola Serafini, che impediscono la risalita di alcuni tratti di fiume, riducendo il numero di siti riproduttivi.

Lo storione cobice è stato oggetto di numerosi studi e progetti, sia di ricerca sia conservazionistici mentre la popolazione confinata alle acque dolci del Ticino è stata poi oggetto di uno specifico programma di conservazione e ripopolamento con il progetto LIFE04NAT/IT/000126 basato sulla , tecnologia per la sua riproduzione ed allevamento e finanziato dall’Unione Europea attraverso un apposito canale dedicato alla conservazione della fauna selvatica minacciata e dei suoi habitat.

Gli obiettivi di questo progetto sono il ripopolamento dei fiumi Ticino, Po, e Oglio, la definizione di un piano di gestione e conservazione dello storione e dei suoi habitat, trasferibile ad altre realtà fluviali, l’approfondimento delle conoscenze sull’ecologia della specie e la divulgazione e la sensibilizzazione del pubblico alla conservazione della fauna ittica autoctona.

In questo contesto gli Amici del Po di Chivasso, nel corso della visita delle scorse settimane a Pavia, presso il Ponte della Becca, alla confluenza tra il Po ed il Ticino hanno incotrato i responsabili del progetto “storione” e siglato un accordo di collaborazione che prevede l’immissione nel tratto chivassese del Po tra il Canale Cavour e l’affluente Orco di 50 “storioni” dotati di microchip della dimensione di circa 60 centimetri. Gli Amici del Po saranno impegnati nei monitoraggi attraverso una rete di rilevamento basata su di un Geographical Information System (GIS) elaborato su un geodatabase georeferenziando sia punti di semina sia i punti di cattura.

Un tempo lo storione, risalendo il Po per riprodursi era presente anche nel torinese, come testimonia una antica ricetta tipica piemontese, lo storione alla torinese. In occasione della festa di San Giacomo a Torino si teneva un corteo di barche di pescatori lungo il fiume Po, pescavano alcuni storioni, li facevano benedire e li ributtavano nel fiume dopo averli contrassegnati con dei nastri colorati. Quindi un gruppo di giovani nuotatori si mettevano all’inseguimento degli storioni e chi catturava più pesci era nominato “abate” della festa di San Giacomo.

Venerdì mattina alle ore 12 presso il ponte del Po lato “Sabiunè” gli Amici del Po con una delegazione dei responsabili del progetto Ticino provvederanno alla immissione in acqua dei 50 “storioni” completando l’evento con la distribuzione gratuita di dosi di “storione alla torinese” cucinati per l’occasione da alcuni ristoranti chivassesi interessati a valorizzare questa antica ricetta.

Per chi volesse provare ecco la storica ricetta:

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

– tranci di storione n 4

– spicchi d’aglio n 3

– acciughe sotto sale n 2

– prezzemolo

– capperi un cucchiaio

