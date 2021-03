CHIVASSO. Accompagnamento gratuito, offerto dalla “Samco”, ai cittadini fragili per la vaccinazione anti Covid-19

L’associazione “Samco” (“Sostegno Assistenza Malato Cronico Oncologico”), considerato il suo imperativo etico di mettersi a disposizione dei cittadini con disagi economici e sociali, che rispondono alle caratteristiche già considerate all’interno del “Progetto Protezione Famiglie Fragili”, a partire dal 03/04 e nei successivi week end, estenderà il servizio “Con noi meno soli” ai cittadini prenotati per la vaccinazione. Il tutto sarà fornito a titolo completamente gratuito a chi ne ha bisogno.

“L’accompagnamento dei vaccinandi presso le sedi preposte sarà garantito dai nostri volontari, già vaccinati e formati per l’esecuzione di tale servizio, utilizzando le automobili dell’associazione, muniti di tutti i presidi di sicurezza e in stretta collaborazione con le autorità locali e socio-sanitarie del territorio – fanno sapere dalla “Samco” –. I cittadini potranno chiamare tutti i giovedì mattina il numero 377-7069436 della sede ‘Samco’ di Chivasso o il numero 377-7074662 della sede ‘Samco’ di Leinì. Tale servizio potrà essere attivato anche nei giorni feriali, previa disponibilità dei nostri volontari, già fortemente impegnati nell’accompagnamento dei pazienti presso i vari centri oncologici” precisano.

Come sempre questa splendida associazione si prodiga a fare del bene e ad aiutare il prossimo, e non poteva esimersi dal farlo con un’emergenza sanitaria come questa in corso.

