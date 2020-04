CHIVASSO. A tutta Morris: la chivassese Barbara come non l’avete mai sentita

A tutta Morris. Sì, proprio così.

Et voilà la spumeggiante Barbara Morris come non l’avete mai sentita. Dai progetti sul futuro professionale a quello sentimentale, dai successi ottenuti in passato ai primi mesi esplosivi dell’anno 2020 che promettevano – e continuano a promettere – davvero bene.

Eccola qui in un’intervista video per il nostro sito internet www.giornalelavoce.it realizzata lo scorso 4 marzo prima dell’entrata in vigore del DPCM dell’11 marzo 2020.

Una chiacchierata in cui si parla del passato e, soprattutto, del futuro. La proponiamo oggi, in un momento in cui l’emergenza non è ancora finita ma in cui si sente forte il bisogno, la voglia, la necessità di pensare al domani con quella leggerezza che l’ultimo periodo sembra averci portato via.

