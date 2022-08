La 37enne Chiara Gasparri è la nuova Consigliera comunale di maggioranza e capogruppo di Sinistra Ecologista Chivasso. Di recente è anche stata nominata presidente della Commissione diritti e pari opportunità, legalità e stranieri al posto di Annalisa De Col, che ha presieduto la Commissione nella scorsa Consigliatura. Chiara è laureata in ‘Sviluppo e Cooperazione’ alla facoltà di Scienze Politiche di Torino e lavora per l’agenzia regionale che si occupa di politiche del lavoro e servizi per l’impiego. Tra le sue passioni, oltre alla politica, ci sono il teatro e la fotografia. Per conoscerla meglio [...]





