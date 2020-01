CHIVASSO. A Palazzo Rubatto si presenta il libro fotografico sul Carnevale 2019

Sabato 25 gennaio alle ore 17.30 a Palazzo Rubatto – sede della Pro Loco Chivasso L’Agricola Roberto Veglio terrà la mostra fotografica “Ricordando il Carnevale… momenti ed emozioni”. Nell’occcasione presenterà anche il suo libro fotografico sul Carnevale 2019: il libro contiene circa 500 foto scattate durante tutti gli eventi del carnevale chivassese. Sarà anche possibile visionare tutte le foto scattate durante gli eventi carnascialeschi del 2019 (circa 2000).

Nato a Torino nel 1968, Roberto Veglio è stato sempre attirato dal mondo della fotografia. Negli anni 80 compie i primi passi nel mondo della fotografia con la ASAHI Pentax Spotmatic cedutale dal padre insieme ai primi rudimenti di fotografia.

Autodidatta diviene presto fotografo ufficiale della Parrocchia di Sant’Agostino Vescovo nel centro storico di Torino dove l’allora parroco don Giuseppe Baudino voleva un bollettino parrocchiale con molte foto vista la poca alfabetizzazione delle popolazione del luogo, per più di venti anni documenta tutti gli eventi della parrocchia dalle funzioni e gli eventi in oratorio alle numerose gite che la parrocchia effettua coi ragazzi. Con l’avvento della fotografia digitale passa ad una fotocamera compatta pentax optio da 3 Megapixel ed una bridge Casio QV-4000 con ben 4 Megapixel !

Curioso di natura vuole approfondire le conoscenze nella fotografia e nel fotoritocco con la nuova tecnologia digitale, ottimo connubio per sfruttare le sue conoscenze da specialista informatico nel campo della fotografia.

Inizia a frequentare workshop e lezioni con vari fotografi, uno dei primi fu Emanuele Affaticati soprannominato “JUZA” dal quale apprende le prime nozioni di fotonaturalistica e fotoritocco. In questo periodo passa ad una reflex Canon e si concentra particolarmente nella foto naturalistica e nella macrofotografia. Nell’ottica di espandere le sue competenze fotografiche in altri campi inizia a frequentare il fotografo torinese Michele Vacchiano specializzato in foto di montagna e di architettura e il fotografo milanese di moda Roberto Gandoli che gli permettono di esplorare nuovi concetti e nuovi tipi di fotografia. Ultimamente predilige fotografare eventi di vario genere: anniversari, matrimoni, battesimi, comunioni, eventi cittadini e manifestazioni varie.

Nel 2018 si mette in proprio come consulente informatico e fotografo. Nel 2019 inizia la collaborazione con il giornale La Voce.

