CHIVASSO. A che serve un parcheggio in viale Vigili del Fuoco? Lontano dal centro e “elimina” cinquanta alberi…

Non ci sta Massimo Rubin, attivista di Legambiente e carabiniere in quiescenza: “Ho chiesto un incontro urgente con il sindaco sul nuovo parcheggio che il Comune vuole costruire in viale Vigili del Fuoco, e dagli uffici comunali mi rispondono che l’incontro è ‘prematuro’… Come prematuro? Lo [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti