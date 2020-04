CHIVASSO. A Castelrosso domani l’ultimo saluto a Careggio.

Castelrosso piange Pierangelo Careggio. Aveva 68 anni. Una persona sempre presente ed attiva nella comunità castelrossese, grande organizzatori fin dalla gioventù quando l’oratorio era agli albori e il Carnevale era solo un’idea. Careggio ha animato buona parte della associazioni della frazione. Per tanti anni è stato nel direttivo della Filarmonica Castelrossese dove, oltre a suonare cassa e piatti, è stato un riferimento per il gruppo organizzando nuovi servizi bandistici e diverse gite.

Da sempre presente nel Consiglio di amministrazione della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso, si è distinto per impegno prima come amministratore e successivamente come presidente del sodalizio.

Sotto la sua direzione si è potuta realizzare la sala riunioni Casa Castelrosso come centro di incontro per la comunità locale.

La sua solida formazione culturale, il suo spirito collaborativo e generoso, anche se a volte un po’ duro, lo ha fatto instancabile promotore di eventi, incontri informativi e culturali sempre orientati all’interesse delle persone.

L’anno scorso ha ricevuto un riconoscimento pubblico con l’assegnazione della Targa Baros, che ogni anno Castelrosso dedica ai suoi “uomini migliori”, con la seguente motivazione: “Da sempre attivo, anche se in modo a volte non pubblico, adoperandosi affinché Castelrosso sia una collettività coesa, impegnandosi in diverse associazioni e supportando sempre le iniziative a favore della collettività”.

Anche i suoi coscritti del 1951 lo ricordano come persona affabile e animatore degli annuali ritrovi goliardici ma anche culturali: prima di sedersi a pranzo non mancava mai una visita alla città o ad una mostra.

Notevole l’impegno profuso nella realizzazione del foglietto quindicinale “Castelrosso Insieme” che informa la comunità sulle attività delle associazioni castelrossesi.

Molte cose aveva ancora in mente e sicuramente avrebbe realizzato, purtroppo la malattia non glielo ha permesso, ci ha lasciati in punta di piedi senza mai farci pesare la sua situazione e rimanendo attivo sino agli ultimi giorni.

Lascia la mamma Maria, la moglie Luciana, i figli Emanuele ed Elisa con le rispettive famiglie. La salma di Pierangelo Careggio verrà salutata domani, martedì 14 aprile, alle 11, con una breve benedizione al cimitero di Castelrosso.

