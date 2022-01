CHIVASSO. Una donna di 89 anni è stata trovata morta nel pomeriggio, nella sua casa al terzo piano di un condominio di via Basso. Sul posto i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 e la polizia locale per le indagini di rito.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe morta per cause naturali.

I soccorsi sono stati allertati da un parente che non riusciva a contattare la donna da questa mattina.

Commenti