Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Venerdì 8 ottobre si è svolta la conferenza stampa di presentazione degli eventi previsti per festeggiare il Centenario del “Club Alpino Italiano” che cadrà nel 2022.

Il programma del Centenario ha avuto il patrocinio della città di Chivasso e in rappresentanza dell’amministrazione comunale sono intervenuti il sindaco Claudio Castello e il vice sindaco ed assessore alla cultura Tiziana Siragusa.

A fare gli onori di casa il presidente “CAI” della Sezione di Chivasso Giovanni Piretto, che ha spiegato come questo traguardo rappresenti il percorso di più persone e di tantissime generazioni che si sono trasmesse l’impegno, il compito e la passione di condividere l’amore per l’ambiente montano. “Festeggiare il Centenario significa riconoscere il valore dell’impegno di chi ha fatto queste esperienze prima di noi ed ha avuto il desiderio, la pazienza e la volontà di trasmettercele. Vogliamo rivolgerci a tutti i cittadini del nostro territorio, in particolare i giovani, per farci conoscere e stimolare la loro curiosità nei nostri confronti” ha affermato. Il presidente ha poi annunciato la vincitrice del concorso di idee per il logo del Centenario, Benedetta Ferrero Varsino. Ha poi preso la parola Gianmaria Capello, responsabile del Comitato Organizzativo dei festeggiamenti del Centenario e Past President della Sezione, per presentare il programma delle manifestazioni e ricordando l’imminente avvio della consueta rassegna culturale d’autunno “Immaginando”, il cui primo appuntamento è previsto per il 14 ottobre al Teatro della Croce rossa con Alessia Refolo ed altri a seguire fino al 3 dicembre.

Ecco il programma del “Centenario”:

Ottobrata: il 17 ottobre a Chivasso (data importante per il CAI Chivasso, fu proprio nel 1921 che si tenne la prima riunione ufficiale per la nascita della Sezione) con il seguente programma: Messa in Duomo, premiazione ed aperitivo nella piazza davanti alla sede, saranno invitati i premiati di quest’anno e ovviamente anche quelli dello scorso anno (25, 60, 60, 70 e 80 anni di adesione).

Convegno delle Sezioni LiguriPiemontesiValdostane: oltre 100 Sezioni dalle 3 regioni Raduno interregionale che si terrà il 23 ottobre 2022.

Convegno Biblio-CAI: riunione delle Sezioni che compongono la rete bibliotecaria del CAI organizzato in città l’8 ottobre 2022.

Intitolazione di luogo pubblico in Città: si confida nella collaborazione con l’Amministrazione per poter coronare il prestigioso compleanno con l’intitolazione di un luogo pubblico nel corso del prossimo anno.

Volume celebrativo dei 100 anni: testimonianze dei soci più longevi (Ugo Muzio, Edo Micca, ecc), racconti, storia e foto della Sezione.

Escursione alla pietra della fondazione: organizzata per il prossimo 16 gennaio 2022 ad Andrate – con possibile trasporto in treno come fecero i Soci fondatori.

Escursione delle Sezioni LPV: sarà organizzata un’escursione sulle colline dell’oltrepo come il Sentiero Berruti, diventato alla soglia dei 5 anni dall’inaugurazione, un frequentato e conosciuto percorso che partendo dalla Città permette di raggiungere il Bric del Vaj nel comune di Castagneto.

Cento cime in un anno: salita su cento cime da effettuarsi nel corso dell’anno documentandole con foto della meta raggiunta.

Cartellonistica su sentiero della collina chivassese: sentiero auto-guidato con cartellonistica su orientamento e topografia e segnatura di un percorso permanente

Intervento nel Parco fluviale Sabiuné: adesione al progetto “Beni Comuni”, tra il ponte sul Po e la confluenza dell’Orco

Diorama sulla costruenda passerella ferroviaria: valutazione per poter installare sulla passerella pannelli indicatori/descrittivi dell’arco alpino visibile.

Collaborazione con Istituto Comprensivo “Dasso”: escursioni con gli alunni dell’infanzia (due uscite lungo il Po e sul sentiero Berruti)

Collaborazione con Istituti e Licei per allestimento di mostre fotografiche:

1 esposizione di foto storiche dell’archivio sezionale Gallo e Sella

2 percorso fotografico multimediale con il coinvolgimento delle scuole superiori

3 Concorso fotografico in collaborazione con il gruppo fotografico chivassese

Attività teatrale con il Faber Teater: in collaborazione con la compagnia saranno proposte camminate teatrali e si collaborerà per l’allestimento di una piece sul tentativo di prima salita all’Everest (1924) di Mallory e Irvine.

Concerto Banda e Coro: concerto della Filarmonica e invito a Corale CAI da tenersi nel periodo dei festeggiamenti patronali.

Mostra dipinti/sculture in sede: per far conoscere/frequentare la sede (il prossimo anno festeggerà i 40 anni dall’apertura) e per valorizzare le potenzialità artistiche di alcuni soci saranno organizzate esposizioni di dipinti e sculture.

IMMAGINANDO: Il prossimo anno ricorrerà la trentesima edizione dell’apprezzata rassegna culturale che ha visto nel corso degli anni la presenza di famosi alpinisti e anche di soci che con la ricchezza della passione per la montagna e l’avventura, hanno trovato e condiviso grandi valori.

Collaborazione con UNI3: nel 2022 saranno proposte con l’UNI3 alcune conferenze per far conoscere la storia del CAI (fondato a Torino nell’ottobre 1863) e della Sezione chivassese.

Un anno intenso e ricco di attività per il “CAI”. Per restare costantemente aggiornati è possibile visitare il sito e la pagina Facebook: www.caichivasso.it e https://www.facebook.com/caichivasso

Commenti