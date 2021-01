CHIVASSO. 2020: le auto hanno circolato meno, ma l’inquinamento dell’aria è comunque aumentato

Da tempo sostengo che i blocchi della circolazione delle auto siano politiche volte più a far acquistare auto alle persone che non “misure essenziali” per combattere l’inquinamento atmosferico.

L’anno del covid, il 2020, perlomeno è servito ad avere una conferma su questo argomento, che [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti