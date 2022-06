Tragedia sfiorata verso mezzogiorno a Chivasso in frazione Pratoregio. D.G., 14 anni è stato schiacciato dal peso di due rotoballe. Fortunatamente ha riportato solo ferite lievi. Dopo le cure del 118, il 14 enne, studente, è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino dove si trova ricoverato. Ha riportato un trauma cranico e una lesione per lo schiacciamento dell’addome. E’ cosciente e nelle prossime ore l’equipe medica valuterà il quadro clinico. Non è in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto nell’azienda agricola “Imberti Gianfranco Snc” di frazione Pratoregio ai Chivasso. Ad indagare per [...]





