CHIVASSESE. Spesa a domicilio: l’elenco dei negozi che effettuano consegne

BRANDIZZO
AZIENDA AGRICOLA ACHIDDA 3894225742 MARCO ACHIDDA 333633230
CASCINA DEI FIORI 34674471999
FRUTTOPOLY
ORTO DI SICILIA 3206983295
MACELLERIA MAIOGLIO 3388496582
MACELLERIA ROSTICCERIA 3392308256
MACELLERIA ZUCCA no consegne
PANETTERIA GALIZIO 0119139002
PANETTERIA DEL BORGO
DOLCE & SALATO 3420698011
PANETTERIA RIZZI no consegne
SAPORE DI PANE
TUTTO CAPSULE 3479645225
CARREFOUR EXPRESS 0119139335
MERCATO’ LOCAL 0119139287
RONDISSONE
DESPAR 0119183543
LORENZO MARKET 3464770060
TABACCHERIA DANIELE 0119183734
FARMACIA SAN LUIGI 3666572616
TORRAZZA
CONAD 0119180285
SILPLY 3666608522
MACELLERIA GAVAZZA 0119189361
ALIMENTARI BUMIERATTI 3317719403
FARMACIA MONACO 0119189156
VEROLENGO
ALIMENTARI
BERTOLINA MARGHERITA 3505129082
BERTOLINA RENATO 0119188244
AUSELLO MARISA 3801522366
ORTOFRUTTA ALBANO 0119148076
PANETTERIA DONA’ 0119149675
DOLCE SOGNO SALATO 0119149267
AL PANATE’ 3491881054
ZA.RA CARNI 0119147003
MACELLERIA MILANO 0119148360
MACELLERIA BOCCA 0119189623
AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI 3463357271
BORELLO MARKET 0119148807
VEGE’ MARKET 3318057691
FARMACIA SAN PIETRO 011914819