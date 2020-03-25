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CHIVASSESE. Spesa a domicilio: l’elenco dei negozi che effettuano consegne

Maria Di Poppa 6 ore fa Dai Comuni, Edizione Chivasso Commenta la notizia 243 Visite

BRANDIZZO

AZIENDA AGRICOLA ACHIDDA 3894225742 MARCO ACHIDDA 333633230

CASCINA DEI FIORI 34674471999

FRUTTOPOLY

ORTO DI SICILIA 3206983295

MACELLERIA MAIOGLIO 3388496582

MACELLERIA ROSTICCERIA 3392308256

MACELLERIA ZUCCA no consegne

PANETTERIA GALIZIO 0119139002

PANETTERIA DEL BORGO

DOLCE & SALATO 3420698011      

PANETTERIA RIZZI no consegne

SAPORE DI PANE

TUTTO CAPSULE 3479645225

CARREFOUR EXPRESS 0119139335

MERCATO’ LOCAL 0119139287

RONDISSONE

DESPAR 0119183543

LORENZO MARKET 3464770060

TABACCHERIA DANIELE 0119183734

FARMACIA SAN LUIGI 3666572616

TORRAZZA

CONAD 0119180285

SILPLY 3666608522

MACELLERIA GAVAZZA 0119189361

ALIMENTARI BUMIERATTI 3317719403

FARMACIA MONACO 0119189156

VEROLENGO

ALIMENTARI

BERTOLINA MARGHERITA 3505129082

BERTOLINA RENATO 0119188244

AUSELLO MARISA 3801522366

ORTOFRUTTA ALBANO 0119148076

PANETTERIA DONA’ 0119149675

DOLCE SOGNO SALATO 0119149267

AL PANATE’ 3491881054

ZA.RA CARNI 0119147003

MACELLERIA MILANO 0119148360

MACELLERIA BOCCA 0119189623

AZIENDA AGRICOLA GIOVANNINI 3463357271

BORELLO MARKET 0119148807

VEGE’ MARKET 3318057691

FARMACIA SAN PIETRO 011914819

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