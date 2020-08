Chivassese e due figli investiti mentre attraversavano le strisce pedonali a Sanremo

Samanta Bersani, 30 anni, residente in frazione Borghetto a Chivasso, l’altra notte, in corso Matuzia a Sanremo, è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con un passeggino nel quale c’erano i due figli di uno e 3 anni. A bordo dell’auto (una Ford Fiesta) una donna di 37 anni, con a bordo un bambino. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Borea dove ora si trova in coma farmacologico. Anche i due bambini sono stati portati al pronto soccorso di Imperia, ma le loro condizioni non sono gravi.

Accertamenti sono in corso attraverso le telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’automobilista è risultata negativa all’alcol test.

Al momento dell’impatto il passeggino si è cappottato, ma i piccoli, che erano stati assicurati al seggiolino, non sono sbalzati fuori. Lievi lesioni, invece, per i due occupanti della vettura. Sul posto sono intervenute pattuglie del commissariato e della polizia stradale di Ventimiglia e Sanremo.

L’auto è stata sequestrata e la donna potrebbe essere indagata, come atto dovuto, per lesioni stradali.

