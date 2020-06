Chiuse la Sp 590 della “Val Cerrina” e la la Sp 81 di “Mazzè”

Sp. 590 della “Val Cerrina” fino al 15 giugno

I temporali dell’8 maggio hanno portato all’interno del sottopasso sulla Sp. 590 della “Val Cerrina” ingenti quantità di terriccio, ramaglie e detriti, determinando l’intasamento di griglie e canali di raccolta acque. Per poter procedere alla pulizia lungo la tratta stradale interessata dal Tunnel, è necessaria la sospensione della circolazione per tutti gli utenti dal km 3+380 al km 4+280, da oggi fino alle ore 19,00 del 15 giugno 2020, con deviazione del transito su percorso alternativo adiacente e parallelo (ex S.S.590 tratta comunale).

Sp. 81 di “Mazzè” dal 22 al 26 giugno

Per poter procedere al completamento dell’intervento di realizzazione del marciapiede sulla Sp. 81 di “Mazzè”dal Km. 11+970 al Km. 12+206, è necessario chiudere la tratta stradale con deviazione del traffico su percorso alternativo (Via 1° Maggio,Via Rondissone, Via Cimitero e Via Brunetta d’Usseaux),dal 22 al 26 giugno 2020.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina

http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml

