CUORGNÈ. Chiudono per il periodo estivo le sale operatorie dell’ospedale di Cuorgnè (Torino). Lo ha comunicato l’Asl To4 all’amministrazione comunale. “Apprendiamo dalla nota dell’Asl che la misura di sospensione avveniva già in precedenza, prima del 2020, ma questo non significa che il bisogno specifico del nostro territorio debba continuare ad essere sacrificato, con gravi e duraturi disagi per i cittadini del Canavese”, fa sapere l’assessore alla sanità del Comune, Elisa Troglia. La chiusura delle sale operatorie è prevista dall’11 luglio al 5 settembre e ridurrà ulteriormente l’attività dell’ospedale già privo del pronto soccorso da novembre 2020. Proprio in virtù della delicata situazione della struttura, l’amministrazione di Cuorgnè ha richiesto un incontro urgente con l’assessore alla sanità regionale, Luigi Icardi.

